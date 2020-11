En 1930, un pelotero de la MLB fue cambiado por un pavo

Viajamos por la máquina del tiempo de la MLB y nos trasladamos al día que se produjo una de las anécdotas más curiosas en la historia de las Grandes Ligas. Era 1929 y Joe Engel viajó como emisario de Clark Griffith para comprar el equipo Lookouts de Chattanooga.

Como todo un promotor, Engel se encargó de empezar a construir una afición para los Lookouts de Chattanooga, al punto que a los seguidores les empezó a regalar una casa con un carro en el garaje. Un nuevo equipo nació y cerca de 10.000 aficionados empezaron a disfrutar del béisbol.

Con la convicción que no había tiempo de espera para los buenos resultados, Engel no perdonó el bajo nivel de Johnny ‘Binky’ Jones, quien no bateo de la mejor forma y frente a las críticas de la prensa debido a las pocas habilidades con el bate, Joe no dudó en cambiar al campocorto de los Lookouts.

¿Algún futuro prospecto o gran jugador? ¡No! Engel cambió a ‘Binky’ Jones por nada más y nada menos que un pavo. Los Charlotte Hornets recibieron al campocorto, mientras que los Lookouts obtuvieron 25 libras de un animal que terminó siendo la cena de unos cronistas deportivos.

Johnny ‘Binky’ Jones, el pelotero que cambiaron por un pavo en la MLB

El acuerdo no fue del todo fácil, pero se terminó por hacer y unos días después, los periodistas, que tan duro le habían dado a los Lookouts, disfrutaron de una cena con una placa que decía: “Cortesía de Jonny Jones”: aquel pelotero de la MLB que cambiaron por un pavo en 1930.

