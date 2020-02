A estas alturas hace una campaña, Manny Machado aún estaba entre papeles tratando de escoger su próximo destino. Esta vez, pudo tener el invierno entero para reposar, descansar y prepararse para esta temporada.

Es por eso que, de acuerdo con él mismo, esta temporada arrancará con todo; pues ya no tuvo que preocuparse por los negocios y se dedicó exclusivamente a ponerse a tono para la campaña:

"Fue bueno, fue un receso normal para mí. Pude ejercitarme, tener un receso completo, sin preocuparme por los negocios", declaró el pelotero de ascendencia dominicana.

Sin embargo, sus palabras no quedaron ahí, pues posteriormente se mostró retador ante la prensa cuando le preguntaron qué clase de pelotero era, asegurando que no tiene nada que demostrarle a nadie:

"Soy la clase de pelotero al que le pagan 300 millones de dólares. No necesito mostrar nada a nadie. Ellos saben quién soy. Me tienen miedo todavía cuando estoy en la caja de bateo. No importa si bateo para .100 o para .500. Simplemente tengo que salir y hacer lo mío", respondió.

Machado es uno de los bateadores más respetados del mundo pero su primer año en los Padres fue sumamente decepcionante, conectando apenas 32 cuadrangulares y bateando para .256 con 128 ponches.

El antesalista se vio sumamente criticado por la fanaticada de los San Diego Padres durante toda la zafra, especialmente por su marcado bajón ofensivo hacia el fin del año.

Ahora, esperarán que pueda respaldar sus palabras con acciones, pues no es la mejor forma de empezar su segunda temporada con el equipo.

Lee También