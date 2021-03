Así quedó definido el "Sweet 16" del March Madness 2021

Ha pasado la primera semana de competencia del March Madness 2021, el mayor torneo de básquetbol universitario en Estados Unidos, que reúne a los mejores equipos del país, agrupados en la National Collegiate Athletic Association (NCAA), y ya están definidos los clasificados para el Sweet 16.

En estos primeros días, hemos sido testigos de la primera ronda más sorpresiva de la historia, con la eliminación de varios candidatos a ser campeones, como Ohio State Buckeyes, Texas Longhorns, los locales Purdue Boilermakers o los actuales monarcas Virginia Cavaliers, entre otros.

Y por si fuera poco, también fuimos testigos del temprano adiós al March Madness 2021 de figuras que aparecían como los mejores jugadores a seguir en el certamen, como Luka Garza (Iowa Hawkeyes) y Cade Cunningham (Oklahoma City Cowboys), quienes fueron superados por Oregon y Gonzaga (el único invicto de la tempoorada, con su figura Jalen Suggs), respectivamente.

Así se jugará el Sweet 16 del March Madness 2021



La actividad se reanudará este fin de semana, con partidos el sábado 27, por la Conferencia Este y domingo 28, en el Oeste, para inmediatamente jugarse, entre el lunes 29 y martes 30, el Elite 8, último paso para entrar al Final Four que definirá al nuevo campeón nacional.

Evan Mobley, de USC Trojans, ante Kansas en March Madness 2021 (Getty)

Así se jugarán los partidos del Sweet 16 en March Madness 2021



Conferencia Este

Sábado 27 de marzo

Región Medio Oeste: (8) Loyola Chicago vs (12) Oregon State / 2:40 PM ET

Región Sur: (1) Baylor vs (5) Villanova / 5:15 PM ET

Región Sur: (3) Arkansas vs (15) Oral Roberts / 7:25 PM ET

Región Medio Oeste: (2) Houston vs (11) Syracuse / 9:55 PM ET

Conferencia Oeste

Domingo 28 de marzo

Región Oeste: (1) Gonzaga vs (5) Creighton / 2:10 PM ET

Región Este: (1) Michigan vs (4) Florida State / 5:00 PM ET

Región Este: (2) Alabama vs (11) UCLA / 7:15 PM ET

Región Oeste: (6) USC vs (7) Oregon / 9:45 PM ET

