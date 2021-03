Así se jugará el "March Madness": el mejor evento de básquetbol en Estados Unidos

En Estados Unidos no sólo está el mejor básquetbol del mundo en la National Basketball Association (NBA), sino que además, puede presumir que tiene el mejor torneo de este deporte a nivel universitario: el March Madness, que reúne a los mejores 68 equipos del país, agrupados en la National Collegiate Athletic Association (NCAA).

Luego que este fin de semana se definieran los títulos de las conferencias, la organización realizó el sorteo oficial del certamen, que comenzará este jueves 18 de marzo, después de que no pudiera llevarse a cabo el evento en 2020 por la pandemia del Coronavirus.

Precisamente la crisis sanitaria provocó que uno de los equipos clásicos del March Madness, como la Universidad de Duke, quedara fuera de la competición tras 24 presencias consecutivas; a pesar de esta ausencia, en Bolavip hacemos un repaso de cómo se jugará este apasionante certamen.

March Madness: el mejor torneo de básquetbol en Estados Unidos



A este campeonato ingresan los mejores equipos de las principales conferencias de la NCAA, como son Pac 12, Big Ten, Big 12, SEC, ACC, y se dividirá de la siguiente forma: First Four, que reparte las cuatro últimas plazas para que se pase a las 64 del torneo definitivo; primera y segunda ronda; Sweet 16, las semifinales regionales; Elite 8, las finales zonales; y el Final Four, los cuatro mejores del torneo. Todos los partidos serán a eliminación directa.

La última final de la NCAA, en 2019, que ganaron Virginia Cavaliers (Getty)

Todos los encuentros se jugarán en la ciudad de Indianapolis, donde se jugarán en siete escenarios, siendo el Lucas Oil Stadium, casa de Indiana Pacers, la sede del Final Four; mientras la primera ronda se jugará el jueves 18, el certamen como tal se disputará desde el viernes 19.

Partidos del First Four 2021

Michigan State vs UCLA / #11 de la Región Este

Wichita State vs Drake / #11 de la Región Oeste

Norfok State vs Appalachian State / #16 del Oeste

Mount St. Mary's vs Texas Southern / #16 del Este

Los 68 equipos clasificados para el March Madness 2021 (NCAA)

Cuadro de partidos NCAA March Madness 2021



REGIÓN OESTE

(1) Gonzaga vs (16) Norfok State o Appalachian State

(8) Oklahoma vs (9) Missouri

(5) Creighton vs (12) UC Santa Barbara

(4) Virginia vs (13) Ohio

(6) USC vs (11) Wichita State o Drake

(3) Kansas vs (14) Eastern Washington

(7) Oregon vs (10) VCU

(2) Iowa vs (15) Grand Canyon

REGIÓN ESTE

(1) Michigan vs (16) Mount St. Mary's o Texas Southern

(8) LSU vs (9) St. Bonaventure

(5) Colorado vs (12) Georgetown

(4) Florida State vs (13) UNC Greensboro

(6) BYU vs (11) Michigan State o UCLA

(3) Texas vs Abilene Christian

(7) UConn vs (10) Maryland

(2) Alabama vs (15) Iona

REGIÓN SUR

(1) Baylor vs (16) Hartford

(8) North Carolina vs (9) Wisconsin

(5) Villanova vs (12) Winthrop

(4) Purdue vs (13) North Texas

(6) Texas Tech vs (11) Utah State

(3) Arkansas vs (14) Colgate

(7) Florida vs (10) Virginia Tech

(2) Ohio State vs (15) Oral Roberts

REGIÓN MEDIO OESTE

(1) Illinois vs (16) Drexel

(8) Loyola Chicago vs (9) Georgia Tech

(5) Tennessee vs (12) Oregon State

(4) Oklahoma State vs (13) Liberty

(6) San Diego State vs (11) Syracuse

(3) West Virginia vs (14) Morehead State

(7) Clemson vs (10) Rutgers

(2) Houston vs (15) Cleveland State

Fechas claves del March Madness 2021



Sweet 16: 27 y 28 de marzo

Elite 8: 29 y 30 de marzo

Final Four: sábado 3 de abril

Gran Final: lunes 5 de abril

