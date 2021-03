Así quedó definido el "Elite 8" del March Madness 2021

Un fin de semana cargado de emociones se vivió en el March Madness 2021, el mayor torneo de básquetbol universitario en Estados Unidos, que reúne a los mejores equipos del país, agrupados en la National Collegiate Athletic Association (NCAA), con la disputa del Sweet 16 y los clasificados para el Elite 8.

Y los últimos días se vivieron situaciones diversas, con partidos que llegaron a tiempos extra, tiros de último segundo, algunas palizas, una que otra sorpresa, como la dada por Oregon State, que dejó en el camino a Loyola Chicago, o por UCLA, que en el último turno dominical superó a Alabama en tiempo extra.

Por su parte, quien sigue a paso triunfal en este March Madness 2021 es Gonzaga Bulldogs, el único equipo invicto del torneo de NCAA, que gracias a su máxima figura, Jalen Suggs, superó por 18 puntos a Creighton; por su parte, Florida State Seminoles, del ala-pivot Scott Barnes, quedó eliminado a manos de otro favorito, Michigan Wolverines.

Así se jugará el Elite 8 del March Madness 2021



A diferencia de otros años, donde se jugaba esta etapa el fin de semana, este lunes 29 de marzo continuará la actividad con los cuartos de final, en este caso de la Conferencia Este, mientras que el martes 30 se conocerán los últimos dos clasificados para el Final Four, que definirá al nuevo campeón nacional.

USC Trojans vs. Oregon por Sweet 16 de NCAA (Getty)

Así se jugarán los partidos del Elite 8 en March Madness 2021



Conferencia Este

Región Medio Oeste: (2) Houston vs (12) Oregon State / 7:15 PM ET

Región Sur: (1) Baylor vs (3) Arkansas / 9:57 PM ET

Conferencia Oeste

Región Oeste: (1) Gonzaga vs (6) USC / 7:15 PM ET

Región Este: (1) Michigan vs (11) UCLA / 9:57 PM ET

