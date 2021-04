La forma en la que Michael Jordan podía sentir el miedo de sus rivales

Los rivales lo padecían y los compañeros lo disfrutaban. La presencia de Michael Jordan sobre las canchas de la NBA creaba una atmósfera que solo quienes estuvieron presentes lo pueden describir. Vernon Maxwell, uno de estos privilegiados, hizo una importante revelación.

Maxwell hizo parte de los Houston Rockets que ganaron dos campeonatos de la NBA en 1994 y 1995. Vernon vivió en carne propia lo que era sentir a Jordan como rival y terminó por confesar una cualidad que hace de Michael un jugador sin igual.

“Cuando te pegaba un codazo y tú no hacías nada, no le devolvías ese golpe, él (Jordan) ya sabía que estabas asustado. Era un asesino en la cancha. Cuando estabas cara a cara tenías que ser un poco diferente, no podías entrar al partido de forma pasiva, él podía sentir si estabas asustado”, le contó Maxwell al podcast Real Ones (The Ringer).

Palabras más, palabras menos, Jordan sabía si un rival le tenía miedo y ante la mínima posibilidad que esto fuera así, no dudaba en ir por él, atacarlo y sacar todo el provecho. ¿El resultado? Seis campeonatos de la NBA y un legado imborrable con los Chicago Bulls.

La filosofía de Michael Jordan en la NBA que se aplica para la vida

“Tienes que ser hombre para ser tan genial. Quiero decir, hay que ser ese perro noche tras noche, hay que tener ese coraje en la vida”, sentenció Vernon Maxwell sobre la personalidad y filosofía de Michael Jordan en la NBA.

