Michael Jordan y Steve Kerr revelan detalles de su mítica pelea en The Last Dance

Otro de los momentos más fuertes que se mostraron en los episodios 7 y 8 de The Last Dance, fue la mítica pelea que tuvieron el astro de la NBA Michael Jordan con el entonces escolta Steve Kerr, durante un entrenamiento en los Chicago Bulls, como una muestra más del fuerte carácter de Air.

El hecho ocurrió, específicamente en 1995, y en palabras de MJ, todo comenzó cuando "un día entrenando, Phil Jackson (entrenador) decidió ponerme a Steve Kerr a defenderme", a lo que el hoy técnico de Golden State Warriors agregó que "éramos rivales y él no paraba de hacer 'trash talking', y yo estaba jodido, porque nos estaban pateando el culo".

Compañeros en la cancha, rivales en la interna (Foto: Getty)

Jordan continuó diciendo que "Phil sabía perfectamente cómo me ponía, pero le encantaba ponerme a estos jugadores para competir y a mi me ponía loco, porque cómo vas a proteger a ellos cuando jueguen contra New York (Knicks) o equipos tan físicos, entonces en la siguiente jugada, me propuse provocar a Steve, y la verdad es que lo hice... fue una falta sucia".

Jordan: "Le hice una falta sucia a Steve Kerr. Vino a por mí, completamente loco y me dio en el pecho. Le devolví con... Publicado por NBA en Movistar+ en Lunes, 11 de mayo de 2020

Luego, Kerr complementa que "tengo una paciencia infinita como ser humano, pero también tiendo a romper en algún momento porque también soy extremadamente competitivo, aunque sé que a veces la mejor opción es echarse para atrás, yo no lo hago, yo peleo y voy a pelear", a lo que Jordan respondió que "vino hacia mi, completamente loco, y me golpeó en el pecho, yo respondí con todas mis fuerzas... y Phil me echó del entrenamiento".

Finalmente, MJ reconoció públicamente que "me sentí muy mal y arrepentido por haberlo golpeado de esa manera. Luego del incidente tuve que llamarlo por teléfono para pedirle disculpas, realmente fue inaceptable mi comportamiento", a lo que Kerr las aceptó y terminaron germinando una relación profesional clave para el segundo tricampeonato de la NBA.

