La verdad sobre el supuesto retiro de Michael Jordan por esconder un escándalo de apuestas

Una de las conspiraciones más famosas sobre la vida de Michael Jordan en la NBA trata sobre el motivo por el cual se retiró por primera vez el 6 de octubre de 1993 tras ganar tres campeonatos con los Chicago Bulls. Un escándalo de apuestas habría sido la razón.

En 1992, tras ganar el segundo título con los Bulls, Jordan tuvo que testificar en el juicio contra James Bouler, traficante de drogas, porque le encontraron un cheque por $57.000 dólares firmador por el mismísimo Michael. ‘Air’ confesó bajo juramento que aquel dinero fue el pago por una apuesta que perdió.

Desde ese momento, la NBA encabeza del comisionado David Stern empezó a fijarse más en Jordan por una supuesta adicción a las apuestas. En 1993 dos hechos reforzaron esta teoría: Richard Equinas en el libro ‘Michael and Me: Our Gambling Addiction’ reveló que ganó $900.000 dólares de Jordan en apuestas de golf.

Las cosas a Jordan se le empezaron a complicar y antes del Juego 2 de las Finales de la Conferencia Este 1993 lo vieron en un casino de Atlantic City. Los Bulls terminaron ganando el campeonato NBA, pero la liga ya tenía en marcha una investigación para saber si Michael había quebrantado alguna regla con apuestas.

Primer retiro de Michael Jordan (Foto: Getty Images)

Michael Jordan y el primer retiro en la NBA vinculado a las apuestas

“Cinco años después, si vuelve el impulso, si los Bulls me aceptan, si David Stern me deja volver a la liga, puede que vuelva”, afirmó Jordan tras anunciar su primer retiro de la NBA, pero… ¿Qué tiene que ver el comisionado? Supuestamente a Michael se le fueron las ganas de jugar baloncesto.

No pasaron muchos días después del primer retiro de Michael Jordan y la NBA decidió abandonar la investigación sobre ‘Air’ y las apuestas. En este punto entra la teoría que Stern le habría pedido a Jordan que creara una distracción para no ser suspendido y mantener la marca que había constituido en la liga sin escándalos. El retiro fue la mejor solución.

La prueba de Michael Jordan y las apuestas en la NBA

Todo empieza a encajar, pero nunca se hizo oficial… En la investigación de la NBA sobre Michael Jordan y las apuestas, según el libro ‘Money Players Days and Nights Inside the New NBA de Armen Keteyian, Richard Equinas le escuchó una conversación a ‘Air’ sobre una línea de apuesta: “Entonces dices que la línea es de siete puntos”. ¿Fue sobre un juego de baloncesto?... ¡Nadie lo pudo confirmar!

Lee También