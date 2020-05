El secreto del poder de Mike Trout en las Grandes Ligas

La voz de Mike Trout para hablar de pelota es una referencia al ser uno de los mejores, algunos dicen que el mejor, beisbolistas en la actualidad de las Grandes Ligas y en una charla imperdible con el periodista Yancen Pujols habló sobre diferentes temas de la MLB.

Primero sorprendió a la audiencia del Instagram Live de Pujols al despacharse con una cantidad de elogios innumerables hacia Albert Pujols, después contó que uno de sus bateadores preferidos es Miguel Cabrera y como si fuera poco habló sobre lo que hay que tener para ser un jugador exitoso.

Trout. Foto: Getty.

“Si primero me tiran una breaking ball y después una bola rápida no le voy a poder dar porque voy hacer swing tarde. Si puedo conectar una bola rápida y reaccionar a esa velocidad va ser grande para mí. El juego se trata es de los ajustes, no se puede tener éxito en esta liga sino haces ajustes”, afirmó Trout.

Y sí el jardinero central de los Anaheim Angels lo dice, se debe aplicar. En nueve temporadas que lleva en Las Mayores su promedio de bateo es de .305 con 285 cuadrangulares, 1.324 imparables, 251 dobles, 46 triples, 752 carreras remolcadas y 200 robos de base. ¡Una máquina!

Su saldo pendiente, y el más importante en la carrera de un jugador de la MLB, es ganar la Serie Mundial y tras firmar el año pasado un contrato por 12 temporadas (hasta el 2030) por de $426.5 millones de dólares está decidido a ganarla con los Angels.

