La estrategia de los Bucks para que Giannis Antetokounmpo se quede en el equipo

No hay otra idea en la mente de los directivos de los Milwaukee Bucks que no sea ganar un anillo de campeonato de la NBA con su gran figura, Giannis Antetokounmpo. Sin embargo, el ‘Monstruo Griego’ no descartó una posible salida por lo que su actual equipo hará hasta lo imposible por retenerlo.

“Sé que (mis agentes) me van a poner en la mejor situación para tener éxito. Con el equipo o con otro equipo”, dijo Giannis y las alarmas se prendieron en los Bucks. Por ese motivo, decidimos darte a conocer la estrategia que plantea el portal Fadeaway World para que el equipo de Milwaukee no deje escapar a Antetokounmpo.

La estrategia consiste en dos intercambios estelares, esos que rompen el mercado de la NBA y dan de qué hablar. Un base y un escolta talentoso, uno más experimentado que el otro, serían la adición perfecta para que Antetokounmpo se quede en los Bucks y sean contendientes al anillo campeonato.

El primer intercambio sería con los Detroit Pistons y consistiría en enviar a Eric Bledsoe a cambio de Derrick Rose y John Henson. Los Bucks le traerían a Giannis un base armador de talla All-Star (Rose) con el que mínimo tendrían 20 puntos por partido y una gran cantidad de asistencias.

Con Rose y Antetokounmpo en los Bucks, la ‘cereza del pastel’ para terminar de convencer a Giannis que siga en Milwaukee sería un segundo intercambio en el que llegaría Zach LaVine y Tomas Satoransky a cambio de enviar a Khris Middleton a los Chicago Bulls. Con un escolta ideal que trae atletismo y potencia a la ofensiva, Derrick, Zach y el ‘Monstruo Griego’, serían la fórmula ideal para conservar al MVP de la NBA.

