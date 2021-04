Alex Rodríguez tiene un acuerdo para comprar los Minnesota Timberwolves

Alex Rodríguez se retiró de la Major League Baseball en el 2016, en lo que fue una ruptura total con el deporte. Sin embargo, el que es considerado uno de los mejores peloteros de la historia quiere regresar al mundo deportivo, aunque lo haría a través de una liga de un deporte totalmente diferente: la NBA.

De acuerdo a la información de Adrian Wojnarowski, el ex jugador de las Grandes Ligas está finalizando un trato para comprar a los Minnesota Timberwolves. No obstante, el beisbolista con pasado en los New York Yankees no lo haría solo: junto a él ingresaría el multimillonario Marc Lore.

La franquicia NBA no sería adquirida en este momento por parte de Rodríguez y Lore, sino que la idea es que Glen Taylor continúe al mando de la misma hasta el 2023. A partir de ese año, los compradores tomarán la parte mayoritaria de su actual propietario y buscarán un nuevo destino deportivo.

Alex Rodríguez quiere ser el propietario de Minnesota Timberwolves

“Esperamos entrar en esta fase del proceso con Glen Taylor. Nuestro respeto por él y el legado que ha construido sientan una base increíble para lo que está por venir. Estamos entusiasmados con la perspectiva de conocer la organización Timberwolves, el talentoso equipo y sus increíbles fanáticos”, se puede leer en una declaración expresada este sábado.

La relación de Glen Taylor con los Minnesota Timberwolves data desde 1994, año en el cual adquirió a la misma. A pesar de estar mucho tiempo al cargo del equipo, nunca los gerentes deportivos designados lograron llevarlo a las Finales NBA, una suerte que puede cambiar con la incursión de Alex Rodríguez.

Lee También