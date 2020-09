Allen Iverson escogió a Giannis Antetokounmpo por sobre LeBron James para formar una dupla

Allen Iverson será siempre recordado por su estilo de juego. Pocos jugadores como él han impactado de tal manera en la NBA, aunque lamentablemente lo que le faltó fue el anillo. Una situación que pudo haber logrado en el 2001, pero que la falta de jugadores de su calibre resultó ser demasiado para que Los Angeles Lakers se lleven esas Finales.

En una entrevista con el podcast All The Smoke, Iverson analizó aquellas finales y comentó que la dupla entre Kobe Bryant y Shaquille O’Neal fue mucho para Philadelphia 76ers. Dikembe Mutombo, quien era el que debía formar esa dupla de nivel con Iverson, fue superado por un Shaq que ya está en los libros de historia.

En este 2020, The Answer debió elegir con qué jugador podría formar una gran pareja y conseguir los anillos NBA. Lejos de que su pick sea LeBron James o Kawhi Leonard, quienes saben lo que es ganar trofeos, Iverson sorprendió al elegir a Giannis Antetokounmpo, a quien quiere ver en Golden State Warriors, aunque también mencionó a Kevin Durant.

“¿Estaba LeBron James en mi época? No. Me encantaría jugar con Giannis Antetokounmpo. Aunque también me encantaría jugar con KD, pero amo a Giannis ahora”, enfatizó el exjugador con otra de sus características respuestas. Sin embargo, es llamativo que no se haya quedado con el Rey de la NBA.

Imaginarse una dupla entre Iverson y Giannis es una situación que solamente puede llevar el pensamiento a varios anillos NBA. La habilidad del armador y la fortaleza de la Bestia Griega sería algo mágico, aunque nunca podrá ser posible en la realidad.

