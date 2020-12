Kobe Bryant fue la persona que convenció a Los Angeles Lakers de fichar a Anthony Davis

Anthony Davis supo ser en New Orleans Pelicans uno de los mejores jugadores de la NBA, a pesar de estar en una franquicia que no lo supo rodear con los jugadores adecuados. Sin embargo, fue en Los Angeles Lakers cuando La Ceja alcanzó su siguiente nivel, ya que se emparejó con LeBron James y una plantilla a su altura.

En sus años por los Pelicans, no había ningún equipo que no desearía tenerlo, aunque la decisión a tomar era más que complicada para los Lakers, ya que debían entregar a todos esos jugadores que habían conseguido mediante el Draft, después de varios años de sufrimiento. No hay dudas que, a la postre, fue la mejor opción posible.

Una de las personas que pidió que se haga todo lo necesario para fichar a Anthony Davis fue Kobe Bryant. En el 2018, The Black Mamba resultó ser muy importante para conseguir a AD, porque fue el que logró convencer a Rob Pelinka para desprenderse de Brandon Ingram y Lonzo Ball.

Kobe Bryant convenció a Los Angeles Lakers de fichar a Anthony Davis

De acuerdo a la información de Sport Illustrated, las palabras de Kobe al general manager fueron las siguientes: "Oye, sabes que no te doy consejos de GM. Pero si alguna vez tienes la oportunidad de conseguir a este tipo, él es el avatar de lo que quieres. Su nivel de juego de pies, su destreza, su dominio de los detalles del juego. Los tipos como este son jugadores generacionales".

A Anthony Davis solamente le bastó una temporada con los Lakers para demostrar de la madera que está hecho. El campeonato NBA todavía se festeja, pero además la sensación que continúa estando es que puede repetirlo en el 2021, formando un verdadero legado junto a LeBron James. Kobe Bryant, esté donde esté, lo estará disfrutando como un aficionado más.

Lee También