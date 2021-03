¿Es amenaza? El mensaje de LeBron James a la gerencia de Los Angeles Lakers

Los Angeles Lakers son los últimos campeones de la NBA y el equipo de la Conferencia Oeste que mejor se movió en la previa al comienzo de la temporada. Sin embargo, las cosas no salieron como se imaginaba y, para colmo, Anthony Davis arrastra una lesión que lo tendrá algunos partidos más fuera de las canchas.

La zona de la pintura es la gran falencia que están teniendo los Lakers ahora mismo, ya que sumado a la lesión de La Ceja, se debe reconocer que el nivel de Marc Gasol no es para nada alentador. El español está registrando los peores números de su carrera en la NBA: 4.8 puntos, 4.1 rebotes y 2 asistencias en 20 minutos disputados, lo que llevó a la gerencia a plantearse distintos escenarios.

El mercado es una tentación para la franquicia angelina, porque hay varios jugadores en el mercado y cada uno de ellos son muy buenos. LaMarcus Aldridge, Andre Drummond y DeMarcus Cousins son las principales opciones, aunque LeBron James le advirtió a Rob Pelinka que se encuentra conforme con los jugadores que hay en el equipo.

LeBron James le envió un mensaje a Los Angeles Lakers

"No estoy en el estado mental en cuanto a lo que debe suceder en cuanto a nuestra plantilla. Para nosotros, lo que tiene que pasar es que queremos jugar mejor baloncesto con el grupo que tenemos. Creo en todos los hombres de nuestro vestuario y en todos los que caen al suelo cada noche”, comenzó afirmando el Rey de la NBA en diálogo con USA Today.

LeBron entiende que puede haber cambios: “Obviamente, a lo largo de la temporada, si hay una oportunidad para que su equipo mejore durante los intercambios o el mercado de jugadores comprados y cosas de esa naturaleza, lo evalúa entonces”. No obstante, James fue fulminante: “Pero no me pongo a pensar. Realmente no pienso en eso en mi carrera. Amo lo que tenemos".

