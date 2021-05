A lo "The Last Dance": Los Angeles Lakers tendrá serie documental en 2022

En un intento por repetir el éxito que consiguió en 2020 la serie The Last Dance, donde contaba detalles del último año de Michael Jordan jugando con Chicago Bulls, el equipo más ganador en la historia de la National Basketball Association (NBA), como Los Angeles Lakers, será el protagonista de un nuevo documental.

Así fue anunciado por la empresa de suscripción a la carta estadounidense Hulu mediante un comunicado, donde señala que se espera para el año 2022 el estreno del trabajo audiovisual que contará, en nueve capítulos, las últimas cuatro décadas de la franquicia oro y púrpura.

La serie documental, que todavía no tiene un nombre, contará la historia de los Lakers desde el arribo de Jerry Buss, en 1979, y mostrará en tres bloques fijos los mejores años de la institución: el Showtime de los años 80, la era de Shaquille O'Neal y Kobe Bryant en el comienzo del siglo 21, y el último título conseguido por LeBron James y Anthony Davis.

Cabe señalar que este pietaje será dirigido por Antoine Fuqua, conocido por su trabajo en series como Training Day, Olympus Has Fallen y What's My Name?, sobre la carrera del histórico boxeador Muhammad Ali, donde estuvo involucrado el Rey con su productora SpringHill Entertainment.

Los Angeles Lakers tras ganar la NBA en 2020 (Getty)

"Estoy encantada de que la verdadera historia de los Lakers finalmente se comparta con el mundo, y de que estemos en manos tan capaces con Hulu y Antoine (Fuqua), un director cuya narrativa he admirado durante años", aseguró la propietaria del equipo, y productora ejecutiva de la serie, Jeanie Buss.

Cabe señalar que, además de contar con imágenes de partidos históricos, la serie contará con testimonios de nombres claves para la historia de los laguneros, como los entrenadores Pat Riley y Phil Jackson, más leyendas como SHAQ, Kareem Abdul-Jabbar y Magic Johnson.

