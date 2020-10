No los olvida: Andre Iguodala volvió a expresar su amor a Golden State Warriors

Golden State Warriors formó un equipo que ya se encuentra en las páginas doradas de los libros de la historia grande de la NBA. Sin dudas, sus estandartes o aquellos apellidos que primero se leerán, serán los de Stephen Curry, Klay Thompson, Kevin Durant y Draymond Green. Sin embargo, hay otro que quizás no tiene las mismas luces pero que fue el elemento que le dio el balance perfecto a Steve Kerr.

Andre Iguodala no solamente aportaba en el costado ofensivo, sino que se transformó en el gran defensor del equipo. Con su experiencia, fue vital en los momentos pesados de todas las series de Playoffs disputadas y se transformó en un emblema de aquellos Warriors. No obstante, todas las situaciones tienen un final en la NBA y la franquicia lo involucró en un traspaso cuyo destino jamás quiso ser parte.

Iguodala pasó por Memphis Grizzlies y jamás jugó allí. Ahora, en Miami Heat, está disputando sus sextas finales consecutivas, pero no se olvida de sus compañeros por San Francisco: “Todavía hablo con esos tipos todos los días. Por ejemplo, no tienes permitido decir nada malo sobre Steph Curry a mi alrededor, o en general. Incluso en las redes sociales. Tengo que dejar de dar me gusta a las publicaciones de los Warriors o de cualquiera de las cuentas de fans de los Warriors”.

El tres veces campeón de la NBA con los Warriors expresó lo que sigue sintiendo por la franquicia: “Juego para el Heat. Así que quedaré atrapado en estas pequeñas batallas internas. Pero es parte del viaje. Así que voy a aprovechar al máximo estos últimos años, sin importar los días que me queden de mi carrera, solo intentaré disfrutarlo”.

Andre Iguodala está viviendo una situación extraña en las Finales NBA, ya que en Golden State Warriors siempre estuvo en el equipo candidato al anillo. En esta ocasión, es irrenunciable que Los Angeles Lakers son los claros favoritos y, además, ya se encuentran con una ventaja amplia de 2-0.

Lee También