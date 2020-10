Revelan un video inédito de Michael Jordan en The Last Dance antes de las Finales NBA de 1998

The Last Dance fue la serie documental deportiva más impresionante de los últimos años y posiblemente la historia. La última temporada de aquellos Chicago Bulls de Michael Jordan siempre estará en la memoria de todos y, recientemente, se reveló una entrevista que no salió en la emisión.

Jordan se enfrentó a las preguntas de Stuart Scott, periodista de ESPN, justo antes del comienzo de las Finales NBA de 1998 entre Chicago y Utah Jazz. Scott le preguntó a Su Majestad qué es lo que le inspiraba a buscar su sexto anillo, después de haber conseguido suficientes “para una mano”.

“Tú estableces tus propias expectativas. Estás a la altura de esas. Tus expectativas se orientarán hacia lo que la gente crea que puedes lograr. Seguro, todo el mundo dice que este es el año de Utah. Mejor récord, tienen ventaja de local. Sí, eso es motivación. Si no es así, entonces definitivamente debes mirarte en el espejo”, comenzó declarando Jordan.

We found some unreleased footage from The Last Dance �� pic.twitter.com/lbN6H4fSlr — SportsCenter (@SportsCenter) October 6, 2020

Los Bulls se enfrentaban a los Jazz de John Stockton y Karl Malone; sí que tenían algo para motivarse: “También debes tener algo de motivación interior. Quieres tener éxito. Es una temporada larga en la que comenzaste tratando de terminar la temporada con una victoria. Eso nunca debería deteriorarse, pero otras cosas entran con el mismo tipo de intensidad en términos de motivación".

Luego, el periodista le preguntó si perder frente a Utah podría empañar toda la era de Jordan en los Bulls: "No. Las cosas que hemos logrado no se pueden refutar en absoluto, y una derrota no lo borra todo. Terminamos la temporada con una victoria, luego nos aseguramos de que nuestros objetivos se cumplan en el transcurso del año. Si sucede, y no se supone que sea así, no miramos la temporada diciendo: 'Bueno, fue una temporada desperdiciada'", culminó Michael Jordan.

