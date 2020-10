Se cansó: Kevin Durant le respondió a sus detractores

Pocos jugadores en la historia de la NBA han recibido el mismo trato que Kevin Durant. El jugador de Brooklyn Nets fue brutalmente condenado por la opinión pública después de su salida a Oklahoma City Thunder hacia Golden State Warriors, una elección que hasta el día de hoy se le sigue repudiando y hasta por jugadores que no supieron ser campeones como Charles Barkley.

Durant se fue de los Thunder en el 2016 porque tenía la necesidad de ser campeón NBA y, si bien logró el bicampeonato con los Warriors siendo un jugador sumamente determinante y MVP en las Finales NBA, siempre se ha dicho que ‘eligió el camino fácil por unirse con tantos talentos’. En diálogo con JJ Redick, en su podcast, dio una opinión sincera sobre sus detractores.

"No", respondió Durant cuando Redick le preguntó si había optado por el camino más fácil de la NBA al ir hacia Golden State. “¿Y eso que significa? Nunca entendí lo que eso significa, porque todavía vengo a trabajar todos los días. Hago cada repetición al 100 por ciento de velocidad. Entonces, simplemente no entiendo eso”, dijo KD en una frase totalmente cierta.

Durant se refirió a cómo estuvo en aquellas Finales NBA del 2017 y 2018: “Y jugué a un nivel de élite en las Finales en todos los momentos más importantes. Y podría entender si no jugaba bien. Pero jugué lo mejor que pude en ambas Finales para ese equipo. Entonces, sentí que me levantaba todos los días y me mantenía en un campeonato, el estándar de jugador de élite y lo alcancé prácticamente el 98 por ciento del tiempo en las prácticas, los juegos y las prácticas de tiro", enalteció.

El anillo es algo que, según el alero de los Nets "sí, por supuesto, me lo gané". De más está decir que Golden State Warriors no será lo mismo sin Kevin Durant y esa es una verdad que hasta sus detractores lo saben. Aunque, lógicamente, quieren ver que obtenga títulos NBA en Brooklyn, equipo donde advirtió que le gustaría retirarse.

