Shaquille O’Neal tundió a James Harden por su egoísmo

James Harden es una de las grandes figuras que tiene la NBA, porque su desempeño individual está muy por encima de la media de sus contrincantes. No obstante, siempre quedará en deuda si es que no obtiene un anillo en los próximos años, ya que se trata de uno de los máximos anotadores de la historia.

SI Harden no puede ser campeón, no se deberá a que le falta talento o porque está mal rodeado, sino porque no supo ser lo suficientemente altruista para repartir el balón a sus compañeros como corresponde. O así lo entiende Shaquille O’Neal, quien opinó sobre La Barba y su influencia en el juego de Houston Rockets.

"Podrías ser el mejor jugador del mundo, pero aún así tienes que sacrificarte. A mucha gente no le gusta el regate, el regate, el regate”, enfatizó el campeón NBA en Los Angeles Lakers y Miami Heat, quien formó una dupla letal con Kobe Bryant. “Miras a Golden State Warrios cuando solo había tiempo en el que el mejor tiro era de pase-pase-pase. A menos que obtenga un puntaje de 50 o 60 cada noche, lo cual es realmente difícil, será difícil intentar hacerlo todo solo”.

Shaquille O’Neal tundió a James Harden

“Creo que iba a aprender a sacrificarse más. Como cuando tienes la capacidad de llegar a los 40, es genial. Estoy tratando de conseguir suficientes puntos para que ganemos, suficientes puntos para conseguir su tiro y para que tú lo hagas, todos estén felices, todos jugando a un alto nivel”, aclaró Shaq.

No obstante, el exjugador fue claro sobre el riesgo que corre Harden en Houston Rockets: "Si tienes a los muchachos que no tocan la pelota y no están en ritmo cuando se trata del momento decisivo, nunca estarán listos", culminó. Sin dudas, una de las grandes deudas que tiene La Barba.

