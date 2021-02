Luka Doncic se vengó de Stephen Curry: los Mavericks le ganaron a los Warriors

Golden State Warriors se enfrentó a Dallas Mavericks en la noche del sábado de la NBA, siendo un duelo con tintes de revancha por lo producido dos días atrás. La franquicia de la Bahía se impuso el pasado jueves por una diferencia rotunda 147-116, por lo que Luka Doncic y compañía buscaron sacarse la vergüenza de encima.

La franquicia de Dallas está transitando un momento clave en su temporada, ya que actualmente se encuentran lejos de los puestos de playoffs. Si no comienzan a ajustar y ser un mejor equipo, los Mavericks no clasificarán a la postemporada, lo que sería un golpe muy duro. En cambio, Stephen Curry sabe que los suyos no pueden aflojar para poder regresar a estar entre los 8 mejores nuevamente.

El encuentro comenzó con un Dallas Mavericks al cual se lo notó completamente distinto a su versión entregada hacía 48 horas. Los locales se llevaron el primero cuarto 35-31 y siguieron estirando la ventaja hasta el final del segundo con el 72-64. Sin embargo, estaba sabido que Golden State Warriors iba a responder y eso llegó en el tercer parcial, cuando obtuvieron su primera ventaja en el partido (96-95) a falta de 4 minutos. Ojo, Dallas no se quedó y logró recuperar la misma para irse al frente 96-91.

Dallas continuó apretando los dientes al comienzo del último cuarto, al punto que pudieron volver a sacar una luz de diez dígitos. Golden State Warriors continuó peleando hasta el último instante, haciendo un encuentro que recién pudo definirse en los últimos segundos. Esta vez, la moneda cayó para Dallas Mavericks, quienes se opusieron 134-132 con 42 puntos y 11 asistencias de Luka Doncic.

Stephen Curry, otra noche con más de 10 triples

El jugador de Golden State Warriors ya es el segundo máximo anotador de triples en la historia de la NBA, pero amenaza con ser el número uno indiscutido. Con noches como las del sábado seguro que llegará, pues se despachó con 57 puntos, de los cuales 36 llegaron desde los triples. Sí, Stephen Curry volvió a tener una actuación descomunal.

Lee También