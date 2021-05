Los fans estallan por la ‘ayuda’ a LeBron en falta polémica que benefició a los Lakers

La recta final de la temporada NBA 2020-21 no podía ser más emocionante ya que Los Angeles Lakers, vigentes campeones, están en peligro de caer en el Play-In y no entrar directamente a los Playoffs, pero una jugada polémica en Phoenix Suns vs. Portland Trail Blazers le dio una vida más.

Si los Blazers le ganaban a Phoenix, terminaron perdiendo 118 a 117, y Dallas Mavericks obtenía una victoria más, los Lakers irían directo al Play-In a pesar que ganaran los dos juegos que les queda. Esto aún no sucedió y los aficionados estallaron porque afirman que no quieren ver a LeBron James y compañía en el Play-In.

La jugada de la polémica tuvo a Devin Booker como protagonista. El base de los Suns recibió el balón con 4.4 segundos en el reloj del último cuarto y estaban punto abajo en el marcador, por lo que no le quedó otra que penetrar e intentar un tiro que falló por la marca de Norman Powell.

Los Lakers tenían un pie y medio en el Play-In, pero los árbitros sonaron los silbatos y después de revisar la jugada le dieron dos tiros libres a Booker para que sentenciara el partido y le volviera a dar vida a LeBron James. Esto a los aficionados no les gustó nada.

Las reacciones de los fanáticos al polémico cobro que benefició a Los Angeles Lakers

Reacción a falta de Booker (Foto: Twitter)

