¿Se le va a LeBron? La primera estrella de los Lakers que se ve fuera del equipo

La temporada NBA 2020-21 acabó de forma inesperada para Los Angeles Lakers al quedar eliminados en la primera ronda de Playoffs. En vísperas a recomponer el equipo para que LeBron James puede disputar un título más, hay novedades importantes sobre una de las estrellas de la franquicia: Marc Gasol.

Con un año de contrato restante en los Lakers que significa un impacto salarial de $2.692.991 dólares, Gasol es consciente que sus números no estuvieron de acuerdo a las expectativas y por ese motivo no sería una de las prioridades del equipo californiano para la NBA 2021-22. ¿Ya no jugará más con LeBron?

Marc Gasol disputó 52 juegos de temporada regular de los 72 que disputaron los Lakers y promedió por juego 5 puntos, 4.1 rebotes y 2.1 asistencias. Empezó la campaña como titular, pero con el correr de los partidos empezó a tener menos minutos de acción que fueron a Montrezl Harrell y Andre Drummond.

“Obviamente, tienen muchas decisiones que tomar y yo no estoy en la parte superior de la lista de esas decisiones. Veremos más adelante este verano cómo se mueve el equipo y qué quieren hacer, cuál es el plan. En este momento, creo que todo está tan fresco. Nadie planeaba tener esas reuniones en este momento. No creo que todavía sepan completamente cuál es el plan, así que creo que todos necesitamos ese tiempo para reflexionar”, afirmó Gasol.

Marc Gasol disfrutó como nunca jugar con LeBron James y los Lakers

Los Toronto Raptors fue uno de los equipos que dijeron presentes en la ‘burbuja’ de la NBA y Marc Gasol fue uno de los jugadores que vivio esta experiencia. El pívot dejó de divertirse en la liga, pero con la temporada que disputó junto a LeBron James y Los Angeles Lakers recuperó la alegría.

“Cuando llegas a cierta edad, disfrutas cada momento que tienes, especialmente viniendo de un año que me debilitó antes, que no fue nada divertido. Estar en la burbuja, hubo mucho baloncesto, pero no fue divertido. Al menos no personalmente divertido para mí. Así que entré a este año (2020-21) con la mentalidad de disfrutar cada segundo, empaparme de todo y comprender el honor que es llevar esta camiseta”, concluyó Marc Gasol sobre su primera temporada con los Lakers.

