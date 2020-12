El tiro letal que preparan Curry y Lillard para el debut NBA 2020-21

Los fanáticos ya empiezan a contar los días para el regreso de la acción en la NBA con la temporada 2020-21. El espectáculo y show estará garantizado desde el día uno porque Stephen Curry y Damian Lillard hicieron una promesa y preparan un tiro letal.

Catalogados como dos de los mejores tiradores en la actualidad de la NBA, Curry y Lillard tienen claro que ninguna distancia y ubicación en la duela es impedimento alguno para anotar una canasta. La temporada 2020-21 se muere por ver estos tiros y no tendrá mucho que esperar.

La estrella de Portland Trail Blazers subió un video en su cuenta de Instagram en el que prácticó varios tiros desde el logo (mitad de la cancha) y en los intentos no falló uno solo. Curry fue uno de los primeros en reaccionar y terminó revolucionando las redes sociales.

“Eso es salvaje hermano ... .18 en el reloj de tiro que estás tirando? ¡Lo haré si tú lo haces!”, le comentó Curry a Lillard. Damian tardó unos pocos minutos en contestarle a Stephen: “¡Hagámoslo lol noche de apertura! A la mierda”. ¡Inician los fuegos artificiales!

El debut de Curry y Lillard en la temporada 2020-21 de la NBA

Stephen Curry y Golden State Warriors comienzan la temporada 2020-21 de la NBA en el primer día de actividad (martes 22 de diciembre 19:00 ET) contra Brooklyn Nets, mientras que Damian Lillard debuta esta campaña el miércoles 23 vs. Utah Jazz a las 22:00 ET.

Lee También