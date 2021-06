Scottie Pippen arremete contra Michael Jordan: no era el verdadero líder

¿Ya no hay amistad? La relación entre Michael Jordan y Scottie Pippen vuelve a estar en el centro de la polémica y en esta ocasión fue el exalero de la NBA quien generó controversia por unas partes de su libro oficial que hacen ver una faceta oculta de la leyenda viviente de Chicago Bulls.

Bajo el nombre de ‘Unguarded’, Pippen lanzará su libro oficial el 16 de noviembre del 2021 y como parte de una estrategia de mercadeo, la editorial Simon & Schuster publicó la sinopsis del texto que revolucionó las redes sociales por los dichos de Scottie sobre Jordan.

Con la premisa que Scottie Pippen contará su lado de la historia de aquellos famosos Chicago Bulls de Michael Jordan, en el libro ‘Unguarded’ se menciona a ‘Air’ en reiteradas ocasiones y no precisamente para elogiarlo. ¡Todo lo contrario! El impacto del considerado GOAT de la NBA se ve reducido por palabras del libro oficial de su mejor escudero.

“Sin Pippen no hay banderas por los campeonatos, y mucho menos seis, colgando del cielo del United Center. No hay ningún documental. No hay un Michael Jordan como lo conocemos. Los equipos de los Bulls de la década de los 90 no existirían como los conocemos”, dice el libro de Scottie Pippen.

El libro de Scottie Pippen enfrenta al Michael Jordan que todos quieren

Es claro que Scottie Pippen no estuvo conforme con la importancia que le dieron en Chicago Bulls cuando ganaron seis campeonatos NBA, por lo que no dudó en contar historias inéditas en su libro ‘Unguarded’ que reducen el impacto de Michael Jordan y lo ponen al exalero como un líder trascendental.

“Aquí Pippen revela historias nunca antes contadas sobre algunos de los partidos más famosos en la historia de la NBA y habla sobre cómo fue lidiar con Jordan en el día a día mientras se desmarcaban como el verdadero líder dentro del vestuario de Chicago Bulls”, cuenta la sinopsis del libro oficial de Scottie.

