La palabra de Facundo Campazzo tras su primer partido como titular en NBA

Tuvieron que pasar 26 partidos para que finalmente tuviera la oportunidad que muchos fanáticos, sobretodo argentinos, esperaban. El base Facundo Campazzo jugó su primer partido como titular en la National Basketball Association (NBA), en la derrota de los Denver Nuggets, como visitante por 99-112, ante Boston Celtics.

Portando la dorsal número 7, y aprovechando la ausencia de Monte Morris, el ex jugador del Real Madrid fue dispuesto por su entrenador Michael Malone en el quinteto inicial, junto al serbio Nikola Jokic, además de Jamal Murray, Michael Porter Jr. y JaMychal Green.

Y Campazzo respondió a la altura de las expectativas. Estuvo en cancha durante 40 minutos, donde registró 15 puntos, igualando su mejor marca de anotaciones en su primer año en NBA, así también recogió tres rebotes y realizó ocho asistencias. Números importantes para su desempeño.

Tras el partido, el argentino estuvo en conferencia de prensa, donde explicó sus sensaciones luego del primer juego como titular en los Nuggets, mostrándose conforme a pesar de la derrota en el TD Garden, en Massachussetts.

"Me siento cómodo y lleno de confianza; me quiero adaptar lo más rápido posible y seguir ajustándome a esta liga; agradezco a mis compañeros y al equipo, porque me están dejando jugar como sé. Como solía jugar en mis otros equipos", aseguró Campazzo.