¿Quién gana, Lakers de LeBron o Bulls de Jordan? Los expertos decidieron

Viajamos por la máquina del tiempo de la NBA, llegamos a la temporada 1997-98 y trajimos a los famosos Chicago Bulls de Michael Jordan para enfrentar a nadie más y nadie menos que los actuales campeones de la liga: Los Angeles Lakers de LeBron James y compañía.

¿Cómo resolvemos este duelo imperdible? No hay mejor fórmula que acudir a los expertos y en medio de una charla exclusiva de la NBA, Bolavip dijo presente y le preguntó al excampeón de la liga Fabricio Oberto y al reconocido relator Enrique Garay quién ganaría en unas hipotéticas Finales entre los Lakers de LeBron y los Bulls de Jordan.

Oberto, analítico como siempre, destacó la fortuna que tuvieron los fanáticos de la NBA al ver grandes equipos como los Lakers, Celtics, Spurs y Bulls. El exNBA prefirió no comparar aunque dio a un favorito. Por su parte, Garay fue contundente y se dejó llevar por la magia de Jordan.

Los Angeles Lakers de LeBron James vs. los Chicago Bulls de Michael Jordan

Fabricio Oberto

“Estaría buenísimo armar este grupo de jugadores y ver cuántos puntos hace cada uno. Poner cualquier equipo del mejor de los Lakers contra, Celtics, Spurs o Bulls, me lleva a decir que creo que hay que pensar que pudimos disfrutar grandes equipos en lugar de compararlos. Si uno quiere disfrutar, la comparación queda corta”.



“Me crie con los Bulls entonces creo que para este duelo (vs. los Lakers de LeBron) me inclinaría con Jordan por esa ofensiva mágica del triángulo y todo esto lo vimos. Cuando vi ‘The Last Dance’ dije cuánto me pegaron (impactaron) y no me di cuenta, pero después partidos son partidos y hay que jugarlos. Los dos tendrían chance por igual”.

Enrique Garay

“Cuando yo quiero que mis redes sociales se incendien empiezo hablar de LeBron… ¡Hay fuego inmediato! Salen los defensores de uno y de otro. Los de Jordan son los de mi edad, 40, 45 o 50 años y los de LeBron James son de 35 para bajo. Entonces somos generacionales”.



“Cuando hablamos de esas dos épocas, el baloncesto que jugaba Michael Jordan es diferente al de ahora, el de LeBron, pero eso no quiere decir que sea menor. Simplemente ha cambiado. Recordemos que la NBA es una liga comprometida con el espectáculo y por eso se van adaptando las cosas para que la gente se divierta más (…) Yo soy ‘Jordanista’, pero creo que no nos vamos a poner de acuerdo sobre quien ganaría este duelo”.

