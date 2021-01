Juan Toscano, el mexicano de la NBA que va por la leyenda de Eduardo Nájera

México volvió a decir presente una temporada más de la NBA con la presencia de Juan Ronel Toscano Anderson en los Golden State Warriors. El alero de ascendencia mexicana disputa su segundo año en el mejor baloncesto del mundo y no podía tener un mejor espejo que la leyenda viviente Eduardo Nájera.

A los 27 años, Toscano está sumando sus primeros minutos en la temporada 2020-21, ya acumula seis juegos y, hasta la fecha en la que se escribió esta nota, promedia 15 minutos con 3.2 puntos, 3.3 rebotes y 1.8 asistencias por juego. Entonces, curiosos como siempre, nos preguntamos: ¿el alero de los Warriors superará lo hecho por Nájera?

No cualquiera juega durante 12 temporadas en la NBA al más alto nivel y Nájera pasó por equipos como Dallas Mavericks, Golden State Warriors, Denver Nuggets, New Jersey Nets y Charlotte Bobcats, con un promedio de 4.9 puntos, 3.7 rebotes y 0.8 asistencias por juego. ¡La tarea para Toscano no es nada fácil!

La clave para que Eduardo Nájera jugará por 12 años en la NBA fue adaptarse a tener que defender lo mejor posible como si cada posesión fuera la última del juego. Entonces, cada minuto que estuvo en las duelas dejó hasta la última gota de sudor: la misma fórmula tendrá que utilizar Juan Toscano en los Warriors.

Tener una segunda temporada en el equipo más ganador de los últimos seis años ya es todo un avance y Toscano demostró que cuando le dieron más minutos en la temporada pasada, 20.9 en promedio, tuvo 5.3 puntos, 4.0 rebotes y 2 asistencias. Si sigue por este rumbo no es descabellado afirmar que Juan superaría los números de Nájera en estas categorías, pero…



A la hora de ser un arma en ataque, Juan Toscano se presenta con habilidades más versátiles y atletismo diferente al de Eduardo Nájera, pero cuando ‘Lalo’ defendía era cosa sería: ¡Un jugador duro de roer! He ahí la clave para jugar 619 partidos de temporada regular y 59 de Playoffs. Entonces…

Eduardo Nájera habló de Juan Toscano en la NBA

“Va a tener que ser el jugador que defienda al mejor jugador del equipo contrario para que le dé una reserva de energía a Stephen Curry y tiene la habilidad para hacerlo. Puede cubrir toda la cancha a un point guard (base) porque Curry no lo puede hacer, no puede hacer el trabajo en defensa y ofensiva... Va a tener que mejorar su tiro de 3 puntos, es la única duda que tengo y no tiene nada que ver con su técnica, va a ser con confianza y además tienen a un excelente entrenador en Steve Kerr. Le va dar la confianza de tirar de tres puntos”, afirmó Eduardo Nájera sobre Juan Toscano en la NBA.

