Entrenador de Brooklyn Nets confirma la fecha de regreso de Kevin Durant a la NBA

Habían aparecido versiones periodísticas respecto de su regreso a la National Basketball Association (NBA); sin embargo, desde Brooklyn Nets, su entrenador Steve Nash ha entregado detalles respecto de la vuelta a las canchas de una de sus principales figuras, el escolta Kevin Durant.

En conferencia de prensa previa al viaje hasta Illinois, donde este domingo enfrentarán a los Chicago Bulls, el técnico canadiense aseguró que están trabajando con el jugador para que pueda estar disponible para el próximo juego como local, el Clásico ante New York Knicks.

"No estoy seguro el lunes; pero creo que es una posibilidad, pero tampoco puedo decir que Durant está en ritmo probable para el lunes. Creo que es solo esperar y ver. Pero parece positivo que esta semana, en algún momento, haya una probabilidad alta de que pueda regresar", aseguró Nash.

Anticipándose a algo que puede suceder, como las complicaciones con la química entre las cinco estrellas de su equipo, Nash comentó que "creo que muchos equipos de primer año tienen dificultades por competir por un campeonato, aunque solo sea por esa historia y experiencia colectiva; entonces, eso es algo que tenemos que aceptar y tenemos que superar".

Hace unos días, Durant expresó sobre si situación física que "inicialmente, no pensé que fuera tan malo, solo un esguince regular; luego nos hicieron un segundo escaneo y dicen que fue un poco más profundo que eso. No siento mucho dolor, pero no quieres forzar una de estas lesiones y hacerla peor".

Cabe recordar que KD no juega un partido desde el 13 de febrero, en el triunfo ante Golden State Warriors por 134-117, cuando sufrió un desgarro muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda; hasta allí, ha disputado un total de 21 partidos, donde ha promediado 29 puntos, 7.3 rebotes y 5.3 asistencias por encuentro.

