LeBron James presume récord por encima de Michael Jordan y se burla de los haters

Si uno mismo no se alaba: ¿quién lo va a hacer? Esta parece ser la premisa de LeBron James al no dudar en resaltar sus propios logros en las redes sociales con un palito de por medio para los haters que no lo tienen como uno de los mejores anotadores en la historia.

Nadie duda que en la habilidad uno contra uno LeBron es de los mejores en la historia de la NBA, pero cuando llegan comparaciones con Michael Jordan o Stephen Curry, entre otros, por la efectividad que tiene en tiros de campo, muchos lo ponen un escalón por debajo de los demás.

En el contexto que los haters siempre tratan de desmeritarlo o hacerlo un lado entre los grandes anotadores de la NBA, LeBron James se diferencia de los demás porque no duda en auto elogiarse cuando se trata de ponerse en lugar que para él se merece. En la temporada NBA 2020-21 no fue la excepción.

A pesar de sufrir la incapacidad más alta en su carrera, más de 20 juegos por fuera, LeBron James terminó con un promedio de 25 puntos por juego, lo que llevó a la estrella de Los Angeles Lakers en alcanzar esta cifra de manera consecutiva durante 17 temporadas. ¡Una bestialidad!

LeBron presume récord y se burla de los haters en la NBA

La cuenta especializada en estadísticas StatMuse publicó que LeBron James es el jugador con más temporadas promediando 25 puntos por juego de manera consecutiva en la historia de la NBA y quienes lo siguen son Michael Jordan, Kevin Durant, Kobe Bryant y Karl Malone al hacerlo en 12 ocasiones.

¡Boom! Llegó la reacción de LeBron James: “¡Desde que tenía 19 años! Y soy un chico que pasa primero. Siempre ha sido así. Es por eso que nunca me mencionan con los grandes de la puntuación, ¿eh? ¡Eso es perfecto porque prefiero mantenerlo así!”

El récord que presumió LeBron James en Twitter (@kingjames)

