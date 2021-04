A pesar de todo: en Los Angeles Lakers ya definieron el futuro de Marc Gasol

Su destino parece estar condenado. A pesar de que fue pieza clave en la victoria ante Toronto Raptors en Florida por 110-101, el pivot español Marc Gasol no será considerado en el quinteto inicial de Los Angeles Lakers cuando esté recuperado su último refuerzo, Andre Drummond.

Así lo ratificó su entrenador, Frank Vogel, por más que en cancha el europeo jugó su mejor partido por los laguneros, registrando 13 puntos (su anotación más alta en la temporada 2020-2021), nueve rebotes, cinco asistencias y cuatro bloqueos en 28 minutos en cancha.

"No he cambiado mi opinión sobre Gasol. Empezaremos con Drummond, para eso le fichamos. Él será nuestro pívot titular; pero como he dicho en todo momento, vamos a necesitar a Andre, Gasol y (Montrezl) Harrell. Los tres son realmente buenos y nos van a ayudar a ganar el campeonato", indicó el técnico de los Lakers.