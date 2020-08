Los Angeles Lakers y Los Angeles FC presumen a Earvin "Magic" Johnson en su cumpleaños

Es 14 de agosto y no es un día cualquiera para el deporte en Estados Unidos, y en especial para la ciudad de Los Angeles, ya que una de las leyendas más grandes que ha defendido a equipos del Estado de California como Earvin Magic Johnson está cumpliendo 61 años de vida.

Uno de los mejores jugadores en la historia de la NBA, que ganó cinco campeonatos en la década de los 80 y formó parte del famoso Dream Team estadounidense que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, leyenda de Los Angeles Lakers y en la actualidad, un exitoso empresario.

Magic Johnson y Kobe Bryant, leyendas de los Lakers (Getty)

Como era de esperarse, el cuadro lagunero le rindió un merecido tributo en su cumpleaños, mostrando imágenes de sus mejores momentos con la playera dorada, además de sus jugadas fuera de serie y del punto que permitió romper la hegemonía en finales con Boston Celtics, bajo la frase "feliz cumpleaños al hombre mágico".

Pero desde el mundo del fútbol también fue saludado, ya que Los Angeles FC, club de su copropiedad junto al actor Will Ferrell, la ex campeona del mundo Mia Hamm y el ex beisbolista Nomar Garciaparra, entre otros, mostró imágenes de Magic con la casaca aurinegra y escribió "él es uno de nos nuestros. Feliz cumpleaños Magic".

Un homenaje sencillo pero directo para una figura que promedió 19.5 puntos por partido, 7.2 rebotes y 11.2 asistencias, con un porcentaje de tiro del 52 por ciento, además de ser 12 veces All Star, 10 veces parte del equipo All NBA y tres veces el Jugador Más Valioso.

