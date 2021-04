“Brooklyn Nets no llega a la final, LeBron James repite título”: Bruno Vain

Con 27 años de cobertura en el mejor baloncesto del mundo, Bruno Vain, periodista de DIRECTV Sports, es una palabra autorizada a la hora de hablar sobre NBA. Sin ningún inconveniente y con la disposición por delante aceptó la invitación de Bolavip para tener un diálogo imperdible.

No tuvo miedo a que después le pasen la cuenta de cobro, Vain se animó a dar los pronósticos sobre los equipos favoritos para los Playoffs de la NBA 2020-21 y, con algunos cambios en las posiciones actuales, la tendencia para Bruno es la misma: Los Angeles Lakers son favoritos y habrá una sorpresa con los súper Brooklyn Nets.

Bruno Vain es un referente en la materia que sigue a la liga desde 1994. Vive y respira baloncesto, tiene como máximo referente a Michael Jordan y por las alegrías que le dio no se olvida de Manu Ginóbili. Así que sin más espera esta es la simulación de los Playoffs para la temporada NBA 2020-21.

Playoffs Conferencia del Oeste

(1) Utah Jazz vs. 8) Golden State Warriors: “El ganador sería el Jazz. Sin dudas. Es el puntero con una solidez impresionante. Si uno se pone a mirar todo está muy parejo entre 7 equipos en la Conferencia Oeste salvo Utah, que no quiere decir que salga campeón, pero no va caer con un octavo”.

(4) Denver Nuggets vs. (5) Los Angeles Lakers: “Muy disparejo este duelo porque por más que hayan crecido los Nuggets están por detrás de los Lakers. Tenemos a un Nikola Jokic con una campaña sensacional, pero no les alcanzaría en esta serie”.

(3) Los Angeles Clippers vs. Portland Trail Blazers: “Me gustan más los Clippers porque han salido de una dinámica negativa con la partida de Doc Rivers como entrenador. Así que los veo pasando de fase”.

(2) Phoenix Suns vs. (7) Dallas Mavericks: “Los Suns han sido una sorpresa enorme. Lo que hicieron con Chris Paul rejuvenecido y un Devin Booker que la mete desde cinco continentes de distancia. Pasa Phoenix”.

Semifinales de la Conferencia del Oeste: Playoffs NBA

- Utah Jazz vs. Los Angeles Lakers: “Depende de la salud de LeBron James y Anthony Davis, pero creo que la experiencia de ese dúo que llegó y se ensambló de manera perfecta inclina la balanza a favor en esta serie muy pareja”.

Lesión de LeBron James el pasado 20 de marzo (Foto: Getty Images)

- Los Angeles Clippers vs. Phoenix Suns: “Le tengo fe a Phoenix. Me ha gustado ese dúo, Paul y Booker, con Chris celebral y rejuvenecido como en sus mejores momentos, también Mikal Bridges que ha tenido una campaña fantástica con los Suns”.

Final de la Conferencia del Oeste: Los Angeles Lakers vs. Phoenix Suns

“Veo a los Lakers pasando, no hay herramientas internas en los Suns para frenar a un Anthony Davis y terminarían prevaleciendo para llegar a una segunda final consecutiva”.

Playoffs Conferencia del Este

(1) Philadelphia 76ers vs. (8) Boston Celtics: “Pasan los 76ers por paliza. Los equipos que van a entrar del Play-In lo van a hacer con registro perdedor. En la Conferencia del Este desde hace muchos años es inferior a la otra (Oeste) con lo cual los equipos fuertes como lo son Philadelphia, Brooklyn y Milwaukee, que son los únicos tres contendientes reales, pasan por encima de los que entraron por la ventana”.

(4) Atlanta Hawks vs. (5) Miami Heat: “Veo ganador al equipo de Miami con los resabios del equipo campeón de las finales de conferencia pasada. Están a un menor nivel, pero tienen lo suficiente para pasar de primera ronda”.

(3) Milwauke Bucks vs. (6) Charlotte Hornets: “Claramente la serie se vuelca a favor de los Bucks porque quieren evitar las catástrofes de los Playoffs pasados, no les van a ocurrir en primera rueda, puede ser que no den la talla contra un equipo similar, pero en este caso no”.

(2) Brooklyn Nets vs. (7) New York Knicks: “No va haber sorpresas. A siete partidos es mucho más difícil que un equipo tan inferior derrote a un equipo plagado de estrellas como son los Nets”.

Semifinales de la Conferencia del Este

- Philadelphia 76ers vs. Miami Heat: “Veo una serie más pareja, pero van a pasar los 76ers. Hay pocos equipos que tengan respuestas para Joel Embiid y por más Bam Adebayo que haya mejorado no les va alcanzar”.

Kevin Durant y Giannis Antetokounmpo (Foto: Getty Images)

- Brooklyn Nets vs. Milwaukee Bucks: “Veo esta serie muy pareja y de pronóstico incierto. Me voy a ir por el hambre de revancha de los Bucks con Khris Middleton ayudándolo a Antekounmpo y alguna distracción de Kyrie Irving que tenga un efecto domino negativo en los Nets para que Milwaukee de la campanada”.

Final de la Conferencia del Este: Philadelphia 76ers vs. Milwaukee Bucks

“Pronóstico incierto, pero vamos a imaginarnos a unos Milwaukee que continúan en racha. Con una serie a 7 partidos y una canasta de Middleton derrotan a los 76ers y se meten en las Finales de la NBA”.

Las Finales de la NBA 2020-21: Los Angeles Lakers vs. Milwaukee Bucks

“Lo veo a LeBron duplicando título y cerrando una dinastía, no porque no siga jugando, pero difícil que se mantenga al nivel superlativo que nos tiene acostumbrado ‘El Rey’ en los últimos años. Predigo y, siempre digo que hay que tomarlo con pinzas por la situación física, otro título de los Lakers”.

LeBron James y Giannis Antetokounmpo (Foto: Getty Images)

