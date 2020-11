¿Russell Westbrook a Boston Celtics? Podría llegar por Kemba Walker y Marcus Smart

Boston Celtics se ha mostrado muy tranquilo en el último tiempo sobre posibles traspasos, ya que evidentemente entienden que ya tienen el potencial necesario y que es cuestión de hacer un buen draft para dar el gran salto. Sin embargo, es imposible no imaginarse una bomba a punto de estallar en la NBA viniendo de Danny Ainge.

El gerente general ha demostrado a lo largo de los años que puede sorprender de un día para el otro. No hay dudas que está evaluando las mejores opciones posibles, entre las que seguramente se encuentra Russell Westbrook, quien pidió el traspaso. El guardia no es precisamente un jugador que tiene muchas ofertas en este momento y los Celtics se pueden aprovechar de eso.

Houston Rockets es el lugar donde Westbrook no quiere estar y serían muy afortunados de recibir jugadores por parte de Boston. Puede no ser la decisión que le guste a los fanáticos de Boston, pero adquirir a Russell les daría una explosión como ningún equipo en el uno contra uno. No hay que olvidarse: estaría junto a Jayson Tatum, Jaylen Brown y compañía.

Lo que llevaría a Russell Westbrook a Boston Celtics

Los Celtics deberían traspasar a dos jugadores que les causaría mucho daño a los fanáticos: Marcus Smart, el mejor defensor de la NBA, y Kemba Walker, quien se mostró comprometido con la organización desde un primer momento. No sería fácil dejarlos ir, pero estarían recibiendo a Westbrook que viene de promediar 27,2 puntos, 7 asistencias y 7,9 rebotes por partido.

El miedo que genera Russell es la relación que ha tenido con algunos de sus compañeros, como así también si puede adaptarse a un juego de equipo como Boston Celtics donde el balón no estará 35 minutos en sus manos. Además, Brad Stevens deberá hacerle entender que defender es igual importante que atacar. Con eso hecho, es un ganar ganar.

