Stephen Curry, a un juego de alcanzar a Michael Jordan en récord histórico

No importa cuando leas esto: Stephen Curry figura de los Golden State Warriors con una actuación descomunal. En el juego contra Cleveland Cavaliers, el base volvió a ser el jugador más destacado y está solo a un juego de alcanzar a Michael Jordan con histórico récord en la NBA.

En el juego entre Cavaliers y Warriors, Curry no tuvo necesidad de jugar el último cuarto porque Golden State logró una buena ventaja para terminar de liquidar el encuentro sin su máxima estrella. Con tan solo tres cuartos disputados, Stephen volvió a estar en modo MVP.

Curry jugó 29 minutos, anotó 56 puntos, tomó dos rebotes, tuvo seis asistencias y terminó en la victoria de los Warriors con un 68.4 por ciento de efectividad en tiros de campo. ¡Una bestialidad! Con estos números, Stephen tiene en la mira a nadie más y nadie menos que a Jordan.

La estrella de los Warriors llegó a 10 juegos de manera consecutiva anotando 25 puntos o más con un porcentaje de acierto en tiros de campo que no bajó del 50%. ¿El último guardia en lograr esto? Michael Jordan en la temporada 1995-96 con once partidos consecutivos con esta misma marca.

Stephen Curry podría alcanzar a Michael Jordan en la NBA

El siguiente juego de los Golden State Warriors será frente al Miami Heat el miércoles 17 de febrero a las 22:00 ET y Stephen Curry tendrá la oportunidad de alcanzar a Michael Jordan con once juegos consecutivos anotando más de 25 puntos con una efectividad en tiros de campo no inferior al 50%.

