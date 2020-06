NBA lo hace oficial: El 30 de junio vuelve la acción en Orlando

Como una forma de poner punto final a las especulaciones entre jugadores y periodistas, y a pesar del aumento de casos positivos de Coronavirus en el Estado de Florida, la National Basketball Association (NBA) ha ratificado para el jueves 30 de julio la fecha para el reinicio oficial de la temporada 2019-2020.

Por medio de un comunicado oficial, la competición anunció la finalización del plan que llevó a cabo con la Asociación de Jugadores de Básquetbol (NBPA) para garantizar la seguridad y salud de los 22 equipos que ingresen a Walt Disney World Resort, anunciando además medidas para tomar acciones colectivas para combatir el racismo sistémico y promover la justicia social.

Adam Silver, Comisionado de la NBA (Getty)

En el mismo escrito, se da cuenta del acuerdo entre la Liga con Disney para que los escenarios a utilizar de cara a la vuelta a la actividad sean "The Arena", "The Field House" y el "Visa Athletic Center", pabellones ubicados dentro del parque ESPN Wide World of Sports, que obviamente no contarán con la presencia de aficionados.

Oficial: la NBA regresa el 30/7 ��❤️ pic.twitter.com/FpgGCHjKcf — NBA Latam (@NBALatam) June 26, 2020

"Hemos trabajado en conjunto con la Asociación de Jugadores para establecer un plan de reinicio que priorice la salud y seguridad, preserve la justicia competitiva y entregue una plataforma para hablar de los problemas de justicia social; estamos agradecidos con Disney, nuestro colaborador desde hace años, por su rol a la hora de ser anfitrión y por hacer posible este regreso a la acción. También agradecemos a las autoridades de salud pública y a los especialistas de enfermedades infecciosas, quienes nos ayudaron en la creación de los exhaustivos protocolos médicos y de protección", señaló Adam Silver, Comisionado de la NBA.

Por su parte, la directora ejecutiva del Sindicato de Jugadores, Michele Roberts, afirmó que "me genera un gran entusiasmo anunciar oficialmente el reinicio de la temporada 2019-2020, porque además, nuestra plataforma en Orlando presenta una oportunidad única de extender la continua lucha contra el racismo sistémico y la brutalidad policial en el país".

