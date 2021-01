¿Alguien se lo había visto? El tatuaje oculto que tiene Michael Jordan

Se dice que son muy pocas las cosas que no se conocen del astro de la National Basketball Association (NBA), Michael Jordan, sin embargo, se ha dado a conocer un dato que escasas personas lo conocen, y es la presencia de tatuajes en su cuerpo.

La historia proviene del año 2009 y tiene relación con una entrevista realizada al periodista y escritor Sam Smith, quien siguió a Su Majestad durante la época dorada de Chicago Bulls en los años noventa, y detalló el dibujo que posee en la zona del pecho.

Esto sucede porque han sido muy pocas las veces en las que Jordan se ha exhibido públicamente a torso desnudo, una de esas precisamente hace 11 años, donde se puede observar la letra griega Omega, dibujada en el lado izquierdo de su pecho.

El tatuaje oculto de Michael Jordan



Smith advierte que ese dibujo tiene un significado especial para Air, pues representa su compromiso con la fraternidad afroamericana de la que formó parte durante su etapa universitaria en North Carolina, donde fue campeón nacional en 1982.

"Poco conocido es que Jordan tiene un tatuaje, una herradura omega sobre su pecho izquierdo que siempre fue un poco sensible", aclaró el periodista por el diseño homenaje a la fraternidad Omega Psi Phi.

Si todavía no ves de buena forma el tatuaje que tiene Su Majestad en el pecho, te damos una recomendación: mira atentamente la portada del libro Rebound: The Odyssey of Michael Jordan, escrito por Bob Greene en 1995.

