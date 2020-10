Celebra la NFL: Cam Newton volverá para New England Patriots ante Denver Broncos

La NFL está disputando su temporada con ciertas restricciones obedeciendo las recomendaciones sanitarias ante el coronavirus, pero lo cierto es que el riesgo sigue estando y cualquiera que se encuentre involucrado en los entrenamientos y partidos pueden contagiarse. Justamente, es lo que le sucedió a Cam Newton, quien está gozando de una nueva oportunidad con New England Patriots.

El quarterback se perdió el parido de la cuarta semana ante Kansas City Chiefs, donde los Patriots sorprendieron defensivamente, pero no pudieron imponerse ante el último campeón del Super Bowl. Sin dudas, con Newton en cancha New England seguramente podría haberse llevado algo más, teniendo en cuenta que el resultado recién se disparó al final.

Los fanáticos de uno máximos ganadores de la NFL no tendrán que esperar más: Cam Newton volverá a los entrenamientos el jueves, después de obtener el alta y está prácticamente asegurado que Bill Belichick lo pueda tener como su mariscal de campo titular en el juego del domingo ante Denver Broncos en el Gillette Stadium.

No fueron semanas sencillas para New England, ya que en el juego ante los Chiefs debieron recurrir a distintos mariscales, pero ninguno de ellos les dio las opciones de ganar. Brian Hoyer no solamente lanzó una intercepción, además fue el protagonista del blooper de la semana. Como si fuera poco, Jarrett Stidham se cargó otras dos, siendo la segunda un pick six que sentenció el juego.

Cam Newton nunca estuvo mejor en mucho tiempo y ha dejado las lesiones de lado. Los Patriots lo necesitan en modo MVP, como aquella fantástica temporada en Carolina Panthers donde los llevó al Super Bowl L, para aspirar a un nuevo campeonato. Newton volverá y es una gran noticia para la NFL.

