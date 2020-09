Así Justin Herbert se enteró que iba a ser titular en Los Angeles Chargers: pensaba que era una broma

La NFL siempre da sorpresas y el segundo turno de la tarde del domingo no dejó pasar la oportunidad. Kansas City Chiefs visitó por primera vez el Estadio Sofi para enfrentar a Los Angeles Chargers, en un duelo que para todos, incluso en las apuestas, iba a ser un trámite para los últimos campeones del Super Bowl. Sin embargo, sucedió todo lo contrario.

Los Chiefs lograron hacerse con la victoria 23-20, pero la misma recién se confirmó en tiempo suplementario y gracias a un gol de campo de Harrison Butker, quien pateó desde 58 yardas. Todo se complicó para Patrick Mahomes y compañía debido a un protagonista inesperado: el novato de 22 años Justin Herbert.

El mariscal de campo titular de los Chargers, Tyrod Taylor, experimentó un dolor en el pecho justo antes del comienzo del encuentro, por lo que fue retirado del mismo y con dirección hacia el hospital. Anthony Lynn recibió la noticia y no dudó en nombrar a su reemplazante. No obstante, el mismo no se creía lo que estaba sucediendo.

"Cuando le dije a Herbert que iba a ser inicial, creo que pensó que estaba bromeando. Tuve que decirle un par de veces, 'No, en serio, eres el mariscal de campo titular'. Una vez que se dio cuenta de que él era el chico, estaba bien", reveló el entrenador en jefe de Los Angeles. Herbert tardó en reaccionar, pero luego fue el mejor sobre el emparrillado.

La selección global número 6 del último Draft, sorprendió a todos en su debut en la NFL. Justin Herbert lanzó para 311 yardas con una sola intercepción, donde completó 22 de los 33 pases. Además, un touchdown por aire y otro por tierra. Sin dudas, los Chargers tienen QB para rato y ahora el entrenador deberá elegir con quién se queda.

