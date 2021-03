El verdadero G.O.A.T: Lewis Hamilton reveló que le pide consejos a Tom Brady

A Tom Brady y Lewis Hamilton los une una palabra en común: leyendas. Uno es el máximo ganador de Super Bowls en la historia de la NFL, mientras que el otro ya alcanzó a Michael Schumacher en cantidad de campeonatos mundiales de la Fórmula 1 y buscará superarlo en este 2021. No obstante, hasta los mejores necesitan un poco de ayuda.

Si bien Hamilton es el mayor ganador de premios en la historia de la Fórmula 1, a sus 36 años necesita algunos consejos. Justamente, al que se lo pide no es a otro que Brady, quien afrontará una nueva temporada NFL después de haber cumplir 44 años. Esos años de diferencia parecen ser clave en la experiencia deportiva.

“Me he encontrado con Tom en varias ocasiones, llevamos varios años en contacto. A veces le mando mensaje para secretamente recibir algún consejo”, contó el piloto de Mercedes respecto al quarterback de Tampa Bay Buccaneers, durante una entrevista que tuvieron en común para una campaña de la marca de relojes IWS.

Lewis Hamilton demostró su admiración por Tom Brady

“He visto de cerca lo que ha conseguido. Algunas de las cosas que hace en su entrenamiento, su preparación, la forma en que interactúa con su equipo. Hay tantas cosas que puedes aprender de ver a un gran atleta como Tom y puedes aplicar para mejorar. Tengo que seguir a Tom”, apuntó Hamilton.

Por su parte, Tom Brady explicó por qué seguirá jugando un año más en la NFL: "Es un amor por lo que hago. No es como un trabajo, es amor verdadero. Hace muchos años que me enamoré de lo que hago, así que por qué quitar una de las cosas que más amas en tu vida de manera arbitraria y hacer otras cosas cuando quizás el tiempo no es el adecuado", sentenció.

