Arians le disparó a Belichick y defendió a Brady: “No le permitían entrenar”

En un juego que fue de menos a más en cuanto a emoción y suspenso, Tampa Bay Buccaneers se impuso por 30 a 20 sobre New Orleans Saints y clasificó a la Final de la Conferencia Nacional de los Playoffs NFL. Tom Brady, por supuesto, fue principal protagonista de la victoria.

Aunque no fue uno de sus mejores partidos, Brady supo capitalizar las cuatro entregas que generó la defensiva de los Buccaneers y terminó con 18 conversiones de 33 intentos, 199 yardas, dos touchdowns por aire y uno por tierra. Siguiente prueba para los Bucs de Tom: Green Bay Packers.

Luego del triunfo de Tampa Bay en la Ronda Divisional, Bruce Arians, head coach de Tampa Bay Buccaneers, no dudó en elogiar el liderazgo de Brady y lo clave que resulta darle libertad a la hora de entrenar. Esto no pasaba en los New England Patriots con Bill Belichick según el entrenador.

“Es un líder consumado. Lo ha sido todo el año. Tiene el aire de confianza que permea a través de nuestro equipo cada día. Yo le permito ser él mismo. Por ejemplo, en New England no le permitían entrenar. Yo le permito entrenar. Algunas veces tan sólo me siento y miro”, le confesó Arians al programa Peter King's Football Morning de NBC.

Rob Gronkowski también le pegó a los New England Patriots

“Ambos seguramente son grandes entrenadores (Bruce Arians y Bill Belichick). Amo ser entrenado, pero una de las grandes cosas que podría decir es la libertad. La libertad de tan sólo ser tú mismo con los entrenadores”, dijo Rob Gronkowski sobre la diferencia de jugar en New England y Tampa Bay.

