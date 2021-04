La fuerte crítica a Green Bay Packers por millonario bono a Aaron Rodgers

Era conocido por todo el ambiente de la National Football League (NFL) que el mariscal de campo Aaron Rodgers buscaba extender esta temporada baja su contrato con Green Bay Packers, cuyo actual vínculo finaliza en 2023, recibiendo un salario de $134 millones de dólares, con el propósito de ayudarles a crear espacio en el tope salarial.

Sin embargo, la franquicia de Wisconsin prefirió mantener el actual vínculo, lo que derivó en el cobro de un millonario bono de $6.8 millones de dólares, en vez de convertirlo en un bono por firmar, lo que generó fuertes críticas entre, incluso, ex jugadores del equipo.

Es el caso del otrora receptor Jordy Nelson, que en conversación con el programa The Pat McAfee Show lamentó que los Packers no hicieran el esfuerzo por salvar su economía y, por el contrario, desembolsaran una importante suma de dinero en pagarle a Rodgers.

"No sé lo que están haciendo y no puedo responder ninguna de esas preguntas; es que a veces es alucinante, especialmente cuando él sale y tiene un año de MVP, y no quieren comprometerse o hacer lo que quieran para mostrar su agradecimiento o lo que sea durante los próximos años", sostuvo Nelson.