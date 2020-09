Aficionados de Kansas City Chiefs abuchean protesta liderada por Patrick Mahomes

En un hecho insólito y que denota la actual división política y social que se vive en Estados Unidos, los aficionados de Kansas City Chiefs presentes en el Estadio Arrowhead, abuchearon la manifestación de los jugadores en contra de la violencia racial.

La iniciativa fue propuesta por la figura del equipo Patrick Mahomes, junto a su par de Houston Texans, Deshaun Watson, de generar previo al sorteo inicial una muestra de unidad por parte de jugadores, entrenadores y árbitros por los asesinatos ocurridos en las últimas semanas.

Sin embargo, cuando los protagonistas se tomaron de los brazos en el medio del emparrillado, de inmediato se escuchó un sonoro abucheo de las casi 15 mil personas presentes en el recinto, lo que fue criticado por el defensor de los texanos, J.J. Watt.

"Me parece desafortunado que hayamos recibido abucheos por algo como esto, realmente no entiendo. La bandera no estaba en el campo en ese momento, no fue algo durante el himno, entonces no veo la razón para que nos traten así", aseguró Watt.