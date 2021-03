Bill Belichick estrenó nuevo look gracias a jugador de New England Patriots

No es por culpa de Tom Brady, ni por la permanencia de Cam Newton. El entrenador en jefe de New England Patriots, Bill Belichick aceptó ser parte de una causa benéfica para la cual tuvo que cortarse su cabello, algo que según sus propias palabras no ocurría desde que tenía 13 años.

El encargado de someter al estratega a este cambio de look fue el apoyador externo Brandon King, quien no tuvo problemas para tomar la máquina y dejar con el pelo muy corto al hombre de 68 años, todo a beneficio del Boston Children’s Hospital’s, mediante la iniciativa Saving by Shaving.

"¿Ves esas canas ahí? Eso es de tercero y largo; es un trabajo duro tratar de hacerme lucir bien ahora, mira que solía haber más para cortar", aseguró Belichick tras la intervención.

El nuevo look de Bill Belichick en los Patriots



Son muy contadas las veces en las que se puede apreciar a este entrenador con un buen sentido del humor, aunque no es ni cerca la primera vez que forma parte de este tipo de actividades, ya que desde hace mucho tiempo trabajan con este centro médico, nombrado el hospital pediátrico número uno del país por U.S. News & World Report durante los últimos siete años.

Comienzan a respirarse aires positivos en los Patriots, ya que este hecho se suma a la confirmación de que Cam Newton renovó por toda la temporada 2021, dejando atrás la interrogante respecto de quién será el mariscal de campo titular.

