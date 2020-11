Bruce Arians puso en evidencia el declive de Tom Brady

Al parecer, el horario estelar no le siente nada bien a Tom Brady con los Tampa Bay Buccaneers porque volvió a perder. En esta ocasión, los Bucs cayeron por 27 puntos a 24 con Los Angeles Rams y el quarterback más ganador de la historia tuvo una noche para el olvido.

Brady terminó el juego con 26 conversiones de 48 intentos para un total de 216 yardas, dos touchdowns y el mismo número de intercepciones. Su rating de quarterback fue de 62.5: el segundo más bajo que tuvo en lo que va de la temporada 2020 de la NFL.

El plan de juego de Bruce Arians, head coach de los Buccaneers, parece no ir del todo bien con Brady ya que el fuerte de Tom a esta altura de su carrera no serían los pases profundos. En los Bucs piensan que no es de alarmar, pero el quarterback más ganador de todos los tiempos no es el mismo de antes.

“Aparte de la pelota profunda, creo que se está confundiendo algunas veces con la cobertura. Esa puede ser la causa de algunas bolas (pases) inexactas, pero no lo veo en absoluto en la práctica. No nos estamos perdiendo la bola profunda en la práctica, eso es seguro”, le afirmó Arians al Tampa Bay Times.

Las estadísticas de Brady en pases de largo distancia en NFL

Desde la Semana 8 de la NFL, Tom Brady tiene unas estadísticas para el olvidado en pases de larga distancia. El quarterback de Tampa Bay Buccaneers registra cero conversiones de 19 intentos cuando lanzó el ovoide a más de 20 yardas y lo peor de todo es que fue interceptado tres veces.

