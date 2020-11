México le trajo buena suerte a Newton en la victoria épica de los Patriots

No son mentiras, a Cam Newton le trajo buena suerte México en un triunfo impensado contra los Arizona Cardinals por 20 puntos a 17 en la Semana 12 de la NFL. A pesar de tener un bajo nivel, ‘Super Cam’ resaltó que el trabajo colectivo superó la mala actuación que tuvo.

“Seré la primera persona en decir que ayer no jugué mi mejor juego. No me voy a disculpar por ganar. No me importa cómo ganamos (...) lo que sucedió ayer fue el resultado de una gran victoria de equipo por la que no voy a sentir pena”, le afirmó Newton a Chris Mason de Mass Live News.

Cam tuvo uno números para el olvido con nueve conversiones de 18 intentos para 84 yardas, ningún touchdown y dos intercepciones. Seguramente mejoró corriendo el balón, ¡tampoco! Newton tuvo por tierra nueve acarreos, 46 yardas y ninguna anotación.

Entonces, ¿por qué ganaron los Patriots? Resulta y acontece que Newton llegó al Gillette Stadium vestido con un sarape (poncho) que tenía bordado el calendario azteca: prenda típica de México que proviene de Teocaltiche y Jalisco y que utiliza el hombre de campo para protegerse de la lluvia y el frio.

Cam Newton se vistió con un sarape en la NFL

No hay dudas, el sarape le trajo buena suerte a Cam Newton porque ni el hincha más fanático esperaba una victoria de New England Patriots contra Arizona Cardinals, que los dejó con marca de 5-6 en la temporada. Los Pats aún tienen posibilidades de clasificar a los Playoffs.

