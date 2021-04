El mayor ‘robo’ en la historia del Draft: lo amas o lo odias

En el mejor fútbol americano del mundo están alistando uno de los mejores trajes para vestirse de gala porque la ocasión lo amerita. El Draft NFL 2021 está cada vez más cerca y llegó el momento de conocer la historia del mayor ‘robo’ de la historia. Tom Brady, ¿qué opinas?

Nadie se imaginaba que aquel jugador que escogerían en el pick 199 general del Draft 2000 de la NFL terminaría siendo el mariscal de campo más ganador en la historia de la liga. La mente brillante detrás del mayor ‘robo’ de todos los tiempos fue el mismísimo Bill Belichick.

“De pobre complexión atlética, carece de gran presencia física y fuerza. No tiene movilidad para quitarse la presión, no tiene brazo fuerte y no es capaz de lanzar grandes distancias”, fue el reporte de los expertos que desecharon los Patriots para escoger a Tom Brady en el Draft del año 2000.

¿El resultado? Belichick y compañía desarrollaron un quarterback que tan solo necesitó de una temporada para debutar en la Semana 3 de la campaña 2001. Fue en ese momento en el que la historia de la NFL se partió en dos porque Brady fue el líder de unos New England Patriots que ganaron seis Super Bowl.

Lo que piensa Tom Brady de ser el mayor ‘robo’ del Draft NFL

“Me importa una mierda si eres una selección de primera ronda ... Si tienes la oportunidad de estar en el campo, no lo arruines”, sentenció Tom Brady unos años después de ser elegido en la posición 199 del Draft de la NFL.

