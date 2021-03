¿Nadie puede reemplazar a Brady?: candidatos a ser el QB de los Patriots

No es nada fácil y muchos la llaman una tarea imposible. New England Patriots iniciará la segunda temporada sin Tom Brady y tras el retundo fracaso del 2020, Bill Belichick empieza a sentir presión por tener un quarterback ganador. Por ese motivo, CBS Sports plantea estos cinco mariscales de campo veteranos que serían perfectos para los Pats.

En el quinto lugar empiezan las sorpresas ya que Cam Newton es un candidato fuerte si los Patriots no firman a un nuevo quarterback. A pesar de no clasificar a Playoffs y tener 10 intercepciones, Belichick mostró confianza y siempre habló bien de ‘SuperCam’. ¿Regresará a New England?

Si los Patriots deciden ir en el Draft por un quarterback, Ryan Fitzpatrick sería el indicado para empezar como titular y hacer el mismo trabajo que realizó con Tua Tagovailoa en Miami Dolphins: lograr victorias mientras un QB novato gana experiencia.

Un viejo conocido de la ofensiva de Bill Belichick en los Patriots es Jacoby Brissett, quien es agente libre y encajaría a la perfección para que New England, por lo menos, llegue a Playoffs. Si las casas de apuestas lo dicen, hay que apuntarlo: Marcus Mariota, el QB favorito para llegar a New England con 5/2 de probabilidades. ¿La clave? Que Las Vegas Raiders lo liberen por el alto contrato que tiene con un impacto para el 2021 NFL de $11.35 millones de dólares

Jimmy Garoppolo, candidato ideal para New England Patriots

El panorama perfecto para que se dé la llegada de Jimmy Garoppolo a los New England Patriots sería que San Francisco 49ers se la jugara por firmar a Sam Darnold y elegir un quarterback en el Draft. De esta manera, no tengas dudas que Belichick levante el teléfono y llame para poder traer de vuelta a Jimmy G.

Lee También