¿Ironía? El dueño de los Patriots está feliz porque Tom Brady ganó el Super Bowl

Una relación de 20 años llena de victorias no tuvo un final feliz y, aunque hay mucha diplomacia de por medio, en estas declaraciones no hubo consenso de veracidad. Robert Kraft, dueño de los New England Patriots, habló por primera vez del triunfo de Tom Brady en el Super Bowl LV.

El misterio sigue rondando sobre lo que puedo o dejó de hacer Kraft frente a la salida de Brady de los Patriots, pero con ese capítulo casi cerrado, llegó la oportunidad que el propietario de los Patriots confesará por quién hizo fuerza durante el Super Bowl LV entre Tampa Bay Buccaneers y Kansas City Chiefs.

En una entrevista que le concedió a Sports Illustrated, Kraft dio a entender que le hizo fuerza a los Buccaneers por el cariño y apreció que dejó Brady en los Patriots tras obtener seis anillos de campeón del Super Bowl en New England.

“Bueno, estaba muy feliz por él... Es un gran tipo y nos dio 20 años maravillosos y tomó la decisión de hacer lo que quería hacer. Si no vamos a ganar y alguien tiene que hacerlo, me alegro por él. Se lo merece ... Normalmente no soy tan educado”, afirmó Kraft.

Al dueño de los New England Patriots no le gustó la salida de Tom Brady

Entre otro de los temas de los que habló el dueño de los New England Patriots fue sobre la reacción que tuvo cuando Tom Brady cambió de equipo y en esta declaración si le creyeron más a Robert Kraft: “Mire, no estaba tan feliz de verlo irse, pero le dimos la oportunidad de hacerlo”.

