Lo curioso y destacado del calendario NFL 2021 de Patriots, Chiefs y Steelers

La Conferencia Americana de la NFL quiere recuperar el trono luego de perder el Super Bowl a manos de Tom Brady y Tampa Bay Buccaneers. Kansas City Chiefs parte como candidato con un Patrick Mahomes que tiene sed de revancha.

En un escalón más abajo están los Pittsburgh Steelers en lo que sería la última temporada de Ben Roethlisberger. Tras una temporada NFL 2020 en la que alcanzaron un invicto de 11-0, el nivel en los Playoffs es la cuenta pendiente de los acereros.

No hay que quitar del radar a New England Patriots, quienes invirtieron más de $150 millones de dólares garantizados en la agencia libre y tendrían a Cam Newton y Mac Jones como lo quarterbacks que disputarían el puesto como titular.

¿La última temporada de Big Ben?: el calendario completo de Pittsburgh Steelers

Ben Roethlisberger no lo pensó dos veces y reestructuró su contrato para jugar una temporada más en los Pittsburgh Steelers. Los acereros se salieron de los esquemas tradicionales y viajaron al mundo de Lego para presentar el calendario NFL 2021.

Las mil y una figura que se pueden armar en Lego llegaron a Pittsburgh para darle vida a la presentadora oficial del calendario de la temporada 2021. Uno a uno los escudos, días y hora de los 17 juegos de los Steelers se armaron en tiempo récord.

Los 5 juegos más destacados de los Steelers en la temporada NFL 2021

- Semana 4: Steelers vs. Green Bay Packers el domingo 3 de octubre a las 16:25 ET.

- Semana 6: Steelers vs. Seattle Seahawks el domingo 17 de octubre a las 20:20 ET.

- Semana 8: Steelers vs. Cleveland Browns el domingo 31 de octubre a las 13:00 ET.

- Semana 16: Steelers vs. Kansas City Chiefs el domingo 26 de diciembre a las 16: 25 ET.

- Semana 18: Steelers vs. Baltimore Ravens el domingo 9 de enero de 2022 a las 13:00 ET.

El calendario de Pittsburgh Steelers NFL 2021 (Foto: @acereros)

Patrick Mahomes va por la revancha en el Super Bowl: calendario 2021 de los Chiefs

Los Kansas City Chiefs quedaron con el sinsabor de no repetir título en el Super Bowl y con vísperas a recuperar la fe y confianza de sus fanáticos le dieron la oportunidad a una leyenda del equipo, Dante ‘El Factor X’ Hall, para que presentará el calendario 2021.



Cuando Hall iba a empezar a presentar los 17 rivales de Patrick Mahomes y compañía apareció una goma de mascar un poco vieja en el sobre…. La curiosidad del video. Resuelto el problema, los fanáticos de los Chiefs vieron en tarjetas coleccionables cómo será el calendario para la temporada NFL 2021.

Los 5 juegos más destacados de los Chiefs en la temporada NFL 2021

- Semana 1: Chiefs vs. Cleveland Browns el domingo 12 de septiembre a las 16:25 ET.

- Semana 5: Chiefs vs. Buffalo Bills el domingo 10 de octubre a las 20:20 ET.

- Semana 9: Chiefs vs. Green Bay Packers el domingo 7 de noviembre a las 16:25 ET.

- Semana 11: Chiefs vs. Dallas Cowboys vs el domingo 21 de noviembre a las 16: 25 ET.

- Semana 16: Chiefs vs. Pittsburgh Steelers el domingo 26 de diciembre a las 16:25 ET.

El calendario de Kansas City Chiefs NFL 2021 (Foto: @chiefs)

La temporada en la que Tom Brady vuelve al Gillete Stadium: calendario de los Patriots 2021

No es una temporada más para los New England Patriots, por primera vez reciben a Tom Brady en el Gillete Stadium cuando jueguen vs Tampa Bay Buccaneers. Así que el calendario NFL 2021 se tenía que presentar de una forma diferente.

Los Patriots crearon figuras de acción que iban girando mientras anunciaban cada uno de los 17 rivales para la temporada 2021, la de Cam Newton una de las mejores. Para el tan esperado duelo contra Brady dicidieron utilizar la figura de legendario del equipo que acumula 11 temporadas con los Pats: Devin McCourty.

Los 5 juegos más destacados de los Patriots en la temporada NFL 2021

- Semana 4: Patriots vs. Tampa Bay Buccaneers el domingo 3 de octubre a las 20:20 ET.

- Semana 6: Patriots vs. Dallas Cowboys el domingo 17 de octubre a las 16:25 ET.

- Semana 13: Patriots vs. Buffalo Bills el lunes 6 de diciembre a las 20:15 ET.

- Semana 15: Patriots vs. Indianapolis Colts se jugará 18 o 19 de diciembre con horario por confirmar.

- Semana 18: Patriots vs. Miami Dolphins el domingo 9 de enero de 2022 a las 13:00 ET.

El calendario de New England Patriots NFL 2021 (Foto: @patriots)

