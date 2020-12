Nikola Jokic quiere jugar en Dallas Mavericks junto a Luka Doncic: así sería posible

Luka Doncic y Nikola Jokic parecen haber nacido el uno para el otro. Lo europeos podrían complementare increíblemente si les dieran la oportunidad, ya que cada uno de ellos ha demostrado que tienen un juego similar tanto en lo técnico como en lo mental. No obstante, fueron elegidos por diferentes franquicias.

Por el lado de Doncic, el base ya se convirtió en la cara de Dallas Mavericks y en uno de los jóvenes que amenazan con conquistar la NBA en poco tiempo con todo tipo de récords noche tras noche. Por el otro, Jokic se puso en uno de los primeros lugares entre los mejores jugadores de la actualidad, pero aún más en su posición por tener un diferencial que es la inteligencia y una capacidad de pase inusual para alguien de su tamaño.

Hace unas semanas, el guardia esloveno ilusionó a todos los que alguna vez fantasearon con verlos juntos. “No es mi trabajo intercambiar a alguien, pero si Jokic quiere venir, debería hacerlo. Él sabe que quiere venir a Dallas", lanzó Luka. Sin dudas, una bomba que explotó cerca de Denver Nuggets y que así podría ser posible.

Luka Doncic y Nikola Jokic podrían jugar juntos en Dallas Mavericks

Kristaps Porzingis, quien apenas lleva una temporada jugada en la franquicia, sería el jugador fuerte que los Mavericks deberían dejar marchar para que el traspaso suceda. Además, Dallas debería entregar a Maxi Kleber y dos futuras selecciones de primera ronda, de acuerdo a Fadeway World.

No hay dudas que Porzingis es un gran jugador, pero sus incansables lesiones lo han situado en una situación extraña. El talento lo sigue y seguirá teniendo y, además, demostró que los partidos importantes no le pesan. No obstante, el jugador ideal para rodear a Doncic se llama Nikola Jokic, quien según el propio base quiere jugar junto a él. Que se cumpla.

